Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Durch ins Rollen geratenes Auto eingeklemmt und dabei schwer verletzt

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Samstagmorgen ist ein 59-jähriger Mann durch sein zuvor im Fliederweg abgestelltes und aufgrund mangelnder Sicherung ins Rollen geratenes Auto eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der 59-Jährige stellte seinen Renault Clio gegen 07.25 Uhr am Fahrbahnrand des Fliederweges ab, um kurz einer Anwohnerin Besorgungen abzugeben. Hierbei hatte der Mann das Auto nicht gegen ein unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert. Als sich der Renault daraufhin selbständig in Bewegung setzte, versuchte der 59-Jährige über die von ihm geöffnete Fahrertür die Handbremse des Autos zu erreichen. Zwischenzeitlich streifte der Renault mit der aufstehenden Fahrertür einen Poller und klemmte den Mann zwischen Tür und Fahrzeugschweller ein. Ersthelfer versuchten zunächst vergeblich den 59-Jährigen zu befreien. Dies gelang erst durch die nach Verständigung gemeinsam mit dem Rettungsdienst eintreffende Feuerwehr Trossingen. Nach einer Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den beim Unfall aufgrund Quetschungen im Thoraxbereich lebensgefährlich verletzte Mann in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell