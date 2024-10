POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte beschädigten mutwillig geparkte Autos - Polizei bittet um Hinweise

Sulz a.N. (ots) - Am Sonntag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5509 zwischen Holzhausen und Mühlheim zu einem Unfall gekommen, zu dem die Polizei in Oberndorf Zeugen sucht. Eine 25-järhige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der K 5509 von Mühlheim kommend in Richtung Holzhausen unterwegs und kollidierte auf der Strecke mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia ...

