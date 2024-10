Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreisstraße 5509- Zeugen gesucht (27.10.2024)

Sulz a.N. (ots)

Am Sonntag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5509 zwischen Holzhausen und Mühlheim zu einem Unfall gekommen, zu dem die Polizei in Oberndorf Zeugen sucht. Eine 25-järhige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der K 5509 von Mühlheim kommend in Richtung Holzhausen unterwegs und kollidierte auf der Strecke mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 33-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten äußerten sich unterschiedlich zum Unfallhergang, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0, bei der Polizei zu melden.

