POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Betrüger erschwindeln Spenden für Behinderte - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (26.10.2024)

Dornhan (ots)

Betrüger haben am Samstag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Maybachstraße Spenden erschwindelt. Ein Mann mit einer Liste für "taubstumme und behinderte Menschen" ging auf Kunden des Einkaufsmarktes zu und bat so um Spenden. Bei den Betrügern handelte es sich um drei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Einer von ihnen war rot gekleidet, ein weiteren hatte eine Jeans und ein helles T-Shirt an. Sie waren wohl mit einem VW Passat mit französischem Kennzeichen unterwegs. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrügern, die mit dieser Masche versuchen Spenden zu erschwindeln! Die Polizei sucht nach Personen, die den Betrügern Geld übergeben haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese sollten sich bitte beim Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 8101-0 melden.

