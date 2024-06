Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung am Bahnsteig

Reichenbach an der Fils (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 37-Jährigen ist es am 06.06.2024 am Bahnhof Reichenbach an der Fils gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei 37 und 23 Jahre alte gambische Staatsangehörige gegen 18:11 Uhr zunächst in eine verbale Streitigkeit, in deren Folge der Ältere auch die Mutter des Jüngeren beleidigte. Nachdem der 23-Jährige sein Gegenüber daraufhin aktuellen Informationen zufolge zur Rede stellen wollte, soll der 37-Jährige eine Glasflasche an einem Automaten zerschlagen und den Geschädigten mit der abgebrochenen Glasflasche attackiert haben. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 23-Jährige den ersten Angriff mit seinen Armen abwehren konnte, wobei er sich hierbei Schnittverletzungen an den Armen und dem Oberkörper zuzog. Anschließend soll der 37-Jährige bei einem erneuten Angriff den Jüngeren im Oberkörperbereich durch einen Stich verletzt haben, bevor er von dem Geschädigten einen Stoß mit dem Kopf erhalten habe. Alarmierte Einsatzkräfte konnten beide Beteiligte noch vor Ort antreffen und den 37-Jährigen auf die Dienststelle verbringen. Der verletzte 23 Jahre alte Mann musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

