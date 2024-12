Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Audi gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Audi Q7 gestohlen - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen karatbeigen Audi Q7 in Hüffenhardt. Gegen 18.45 Uhr hatte der Besitzer sein Auto auf dem Hof eines Anwesens in der Karl-Schramm-Straße abgestellt. Am nächsten Morgen, kurz vor 9 Uhr, stellte er fest, dass der Audi gestohlen wurde. Da es zu diesem Zeitpunkt regnete und der Boden an der Stelle, an der das entwendete Auto stand, noch trocken war, ist davon auszugehen, dass der Diebstahl kurz zuvor stattfand. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Karl-Schramm-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach

