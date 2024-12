POL-HN: Grob verkehrswidrig fahrendes Motorrad unterwegs

Heilbronn (ots) - Öhringen: Unbekannte verschaffen sich Zugang in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Nachdem am Donnerstagabend in der Geschwister-Scholl-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen wurde, fehlt nun ein Tresor. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr über eine Terrassentüre Zutritt zum Eigenheim einer 68-Jährigen. Im ...

