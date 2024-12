Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Krangewicht auf Fahrbahn, Brand in Kindergarten

Heilbronn (ots)

Heilbronn - Krangewicht fällt auf Fahrbahn Vermutlich durch starke, sturmähnliche Winde wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein massives Betongewicht eines Krans in der Rollwagstraße in Heilbronn derart verschoben, dass dieses letztlich auf der Fahrbahn vor dem dortigen Behördenzentrum landete. Da das Betonteil lediglich mittels Fernbedienung des Krans wieder an Ort und Stelle verbracht werden konnte, wurde die Gefahrenstelle durch die Polizei zunächst abgesichert. Zu einem Fremdschaden kam es nicht.

Wüstenrot - Brand in Kindergarten

In der Sulzbacher Straße in Wüstenrot kam es im Kindergarten am Freitagmorgen, gegen 8:45 Uhr, zu einem Brand größeren Ausmaßes. Hinsichtlich der Brandursache wird aktuell nicht von strafbarem Handeln ausgegangen. Vielmehr scheint ein elektrotechnischer Defekt ursächlich für das entstandene Feuer zu sein. Da alle Personen die Einrichtung rechtzeitig verlassen konnten kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sowie das darin befindliche Inventar wurden stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Wüstenrot war mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

