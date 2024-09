Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt

Heubach: Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B45

Groß-Umstadt /Heubach (ots)

Am Montag (09.09.) kam es gg 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 45 am Abzweig nach Heubach zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß. Eine 74-Jährige Groß-Umstädterin war mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Dieburg unterwegs. Die 63-Jährige Unfallverursacherin aus Groß-Umstadt wollte mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Höchst nach links gen Heubach abbiegen und übersah wohl das entgegenkommende Auto. Es kam zum Frontalzusammenstoß und Totalschaden beider Fahrzeuge mit einer geschätzten Schadenssumme in Höhe von 40.000 Euro. Beide Fahrerinnen mussten schwerverletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Ein Beifahrer wurde nach Untersuchung im Rettungswagen leichtverletzt vor Ort entlassen. Die Bundesstraße 45 war für die Zeit der Unfallaufnahme, Abschleppungen und Reinigung der Fahrbahn für etwa 1 Stunde komplett gesperrt und musste für 1 weitere Stunde in Richtung Dieburg gesperrt bleiben.

