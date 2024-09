POL-HP: PKW Unfall mit Leichtverletzter Person L3111

Kelsterbach (ots) - Am 09.09.2024 gegen 07:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Opel Meriva, welcher in der Mörfelder Straße in Höhe des Teguts geparkt war.Nach ersten Ermittlungen streifte ein Sattelzug, beladen mit mehreren Pkw's den Opel und fuhr anschließend die Mörfelder Straße weiter in Richtung Taubengrund, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den ...

