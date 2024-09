Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

24-Jähriger leicht verletzt

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (7.9.), gegen 1 Uhr, kam es zwischen mehreren Personen in einem Parkhaus in der Platanenallee zu einer Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Kenntnisstand ein 24 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei Männer, ein 23- und ein 24-Jähriger, waren gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie von mehreren jungen Männern angegangen wurden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge erlitt der 24 Jahre alte Mann Verletzungen im Gesicht, nachdem ihn zwei junge Männer geschlagen haben. Ein weiterer Komplize der bislang Unbekannten soll im Zuge der Auseinandersetzung den 24-Jährigen und seinen 23 Jahre alten Begleiter bedroht haben. Sie flüchteten im Anschluss unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Laut Zeugen soll einer der Unbekannten kurze braune Haare gehabt haben. Sein Oberteil war Beige. Dem Geschädigten fiel zudem die "Gucci"-Basecap des Angreifers auf. Sein Komplize soll braune lange Haare und einen Bart gehabt haben. Er trug ein weißes Oberteil und eine dunkle Hose. Der Dritte von ihnen war bekleidet mit einem blauen Jogginganzug. Er hatte kurze schwarze Haare.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zu den bislang unbekannten jungen Männern geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Bensheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell