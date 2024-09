Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf, B 38/L3114 (Einfahrt Spachbrücken)

Roßdorf (ots)

Am Montag, den 09.09.2024, gg. 07.30 Uhr befuhr eine 47-Jährige Reinheimerin mit ihrem PKW VW Taigo die B 38 aus Richtung Roßdorf kommen und beabsichtigte nach links in Richtung Spachbrücken abzubiegen. Hierzu ordnete sich entsprechend auf die Linksabbiegerspur ein, musste aber aufgrund Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage hinter einem schwarzen PKW Kombi anhalten. Die Fahrzeugführerin des schwarzen PKW Kombi legte plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr auf das haltende Fahrzeug der Reinheimerin auf. Anschließend fuhr der schwarze PKW Kombi los und entfernte sich in Richtung Groß-Bieberau unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW VW Taigo entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.- In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell