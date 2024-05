Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung nach Streitigkeiten - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Nachdem es in der Nacht zu Sonntag (12.5.) zunächst verbale Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen in einer Diskothek kam, verließen eine 23-Jährige sowie ihre 21 und 23 Jahre alten Begleiter die Örtlichkeit. An der Kreuzung Wittekindstraße / Auf der Freiheit trafen die drei jedoch erneut auf die Gruppe bestehend aus sechs bis acht männlichen Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren. Plötzlich und unvermittelt gingen einzelne Personen aus dieser Gruppe die drei 21- und 23-Jährigen körperlich an, sodass alle drei verletzt wurden. Unmittelbar danach flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung des Herforder Bahnhofs. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Die Polizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, der gestern etwa in der Zeit zwischen 0.30 Uhr oder 0.35 Uhr stattgefunden hat, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell