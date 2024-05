POL-HF: Einbruch in Imbiss - Unbekannte entwenden Spielautomaten

Vlotho (ots) - (jd) Ein 35-jähriger Vlothoer parkte seinen VW am Montag (6.5.) gegen 18.30 Uhr an der Südfeldstraße. Als er am nächsten Morgen, um 6.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr im Inneren des Fahrzeugs lag. Der oder die unbekannten Täter öffneten in der Nacht zu Dienstag offenbar die Beifahrertür, um an das ...

mehr