Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: B27 Langenelz: Unfallflucht mit falschem Kennzeichen, Automatenaufbrüche in Adelsheim, weitere Einbrüche im NOK

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

B27 / Langenelz - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen; Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle

Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B27 von Buchen Richtung Heidersbach, Höhe Langenelz, wurden in der Nacht zum Montag zwei Personen leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher missachtete mit seinem schwarzen Skoda Fabia BJ. 2000 - 2004 an der Einmündung die Vorfahrt und kollidierte mit einem sich auf der B27 befindlichen Skoda einer 48-Jährigen. Der Zusammenstoß war so erheblich, dass der Skoda in den Straßengraben geschoben wurde. Die Fahrzeuglenkerin sowie ihre Tochter konnten sich zunächst nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück an der Unfallstelle ließ er ein missbräuchlich verwendetes Kennzeichen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040 zu melden.

Adelsheim - Automatenaufbrüche bei SB-Waschanlage

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden in Adelsheim in der Untere Austraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Vorhängeschlösser zweier Automaten gewaltsam aufgebrochen und das dahinter befindliche Geld gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040 zu melden.

B27 Höhe Elztal - Überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand und gefährliche Überholmanöver

Am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, hatte es der Fahrer eines Audis besonders eilig. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin war mit ihren beiden Kindern auf der B27/B292 von Mosbach in Richtung Buchen unterwegs, als ein Audi unvermittelt in einer 70-er Zone mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten an sie heranfuhr. Nach weiteren Unterschreitungen des Sicherheitsabstands überholte der PKW in einer unübersichtlichen Rechtskurve und führte seinen gefährdenden Fahrstil unter weiteren waghalsigen Überholmanövern fort. Dass es zu keinem Unfall kam war lediglich dem wenigen Gegenverkehr geschuldet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090 zu melden.

Neckar-Odenwald-Kreis - mehrere Einbrüche in der Region

Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Neckar-Odenwald-Kreis.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Sonntag durch ein nicht verschlossenes Fenster der Herrentoilette im Untergeschoss in das Innere einer Firma in der Eisenbahnstraße in Buchen ein und entwendeten hierbei Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

In einem Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Billigheim wurdevdurch unbekannte Täter ein Kellerfenster aufgehebelt um in das Gebäude zu gelangen. Im Treppenhaus sorgte ein Bewegungsmelder der Alarmanlage für einen akustischen Alarm woraufhin die Täter das Objekt durch ein Fenster verließen.

In einem weiteren Fall wurde vermutlich mittels eines Brecheisens durch den Holzrahmen der Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Pfalzburgstraße in Mosbach-Neckarelz geschlagen und anschließend der Türgriff aufgehebelt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zuletzt wurde eine Scheibe in einem Wintergarten im Tannenweg in Mosbach-Neckarelz eingeschlagen und hierdurch die Terrassentüre geöffnet. Dies bemerkten die Bewohner nachdem sie am Abend zu Hause angekommen sind. Durch die Täter wurde Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Die Ermittlungen dauern in allen Fällen an. Zeugen werden geben sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell