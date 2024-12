Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Einbrüche, Brand, Körperverletzung & Zeugenaufrufe

Heilbronn (ots)

A6/Heilbronn: Hundehütte auf Autobahn verloren - drei beschädigte Pkws Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Samstag eine große Hundehütte auf der Autobahn 6. Kurz vor 19 Uhr kollidierten drei Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau mit dem Hindernis auf der Fahrbahn. Hierbei entstanden Schäden in Höhe von circa 10.000 Euro. Wer die Hütte beim Transport schlecht gesichert und diese im Anschluss verloren hat ist derzeit nicht bekannt. Daher werden nun Zeugen gesucht, die Angaben hierzu machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg.

Heilbronn: Mann nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt Bei einer körperlichen Auseinandersetzung wurde ein Mann am Sonntagabend in Heilbronn schwer verletzt. Gegen 20.30 Uhr waren vier Personen in der Unteren Neckarstraße zunächst in verbalen Streit geraten. Aus diesem resultierte eine handfeste Auseinandersetzung in deren Verlauf ein 40-Jähriger schwer verletzt wurde. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden 32 und 35 Jahre alten Angreifer wurden vorläufig festgenommen.

Heilbronn: Hochwertiges E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche ein hochwertiges E-Bike aus einem Keller in Heilbronn. Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Freitagmorgen, 10.30 Uhr, begab sich der Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Villmatstraße, brach ein Kellerabteil auf und öffnete im Anschluss gewaltsam das Fahrradschloss mit welchem das E-Bike der Marke Husqvarna gesichert war. Anschließend wurde das Zweirad, das aufgebrochene Vorhängeschloss sowie das Fahrradschloss entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Fotoautomat beschädigt - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachten Unbekannte am Wochenende in Heilbronn. In der Nacht von Freitag auf Samstag warfen die Täter einen am Kiliansplatz, vor einem Drogeriemarkt aufgestellten Fotoautomaten um und versuchten das Bargeldfach aufzubrechen. Hierzu drückten sie das Display ein, gelangten allerdings nicht an das Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

A81/ Neuenstadt am Kocher: Sattelzug drängt Pkw ab - Zeugen gesucht Nachdem der Fahrer eines Sattelzuges am vergangenen Dienstag einen Autofahrer auf den Standstreifen drängte und nicht mehr einscheren ließ, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 51-Jähriger fuhr gegen 13.40 Uhr in nördlicher Richtung auf der Autobahn 81, als er im Tunnel Hölzern einen Laster überholte. Der Fahrer des Sattelzugs schloss am Ende des Tunnels zum Ford des 51-Jährigen auf und setzte zum Überholen an. Als es dem Lkw nicht gelang den Pkw zu überholen, zog er einfach auf die rechte Spur und drängt den hupenden Ford auf den Standstreifen. Als der Ford-Lenker seinen Kuga abbremste um hinter dem Lkw wieder auf die Autobahn einzuscheren, verlangsamte dieser ebenfalls sein Tempo auf rund 30 km/h. Durch das Bremsmanöver soll es auch zu einer gefährlichen Situation für nachfolgende Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Zeugen, die den Vorgang beobachten konnten oder durch das Fahrverhalten des Sattelzuges gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

A6/ Weinsberg: Polizei sucht Unfallbeteiligten Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 6 bei Weinsberg ein Verkehrsunfall, nach dem die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer sucht. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 3.30 Uhr in seinem Auto in Fahrtrichtung Mannheim, als er vermutlich kurz am Steuer einschlief. Der Wagen geriet dabei von der mittleren auf die rechte Spur, wo er mit einem unbekannten Fahrzeug kollidierte, abgewiesen wurde und schließlich gegen die Mittelleitplanke prallte. Von dort aus wurde der Pkw erneut zurückgeschleudert, bis er schließlich quer zur Fahrbahn auf der rechten Spur stehen blieb. Der Wagen des 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Daran entstanden Schäden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro. Ob der andere Autofahrer den Zusammenstoß nicht bemerkte oder ob er Stehen blieb, aber dann weiterfuhr, weil er dachte sein Fahrzeug wäre nicht beschädigt, ist unbekannt. Zur Klärung des Unfallhergangs wird dieser gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Güglingen: Brand in Firmenhalle

Bei einem Brand in einer Firmenhalle in Güglingen wurden am Freitagnachmittag vier Personen leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr hatte sich eine Filteranlage in dem Gebäude in der Ochsenbacher Straße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündet, woraufhin sich die Halle schnell mit Rauch füllte. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Filteranlage löschen. Rettungskräfte behandelten die vier Personen und brachten drei davon zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Neckarsulm: Zeugen nach Firmeneinbrüchen gesucht Einbrecher drangen am Wochenende in mehrere Firmen in Neckarsulm ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen brachen Unbekannte in eine Reinigung in der Engelgasse ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam durch die Ladentür Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten einen Kassenautomaten mit Münzgeld im zweistelligen Eurobereich, bevor sie unerkannt flüchteten. Gegen 21.30 Uhr am Samstagabend drangen Einbrecher in eine Apotheke in einem Einkaufszentrum in der Hohenloher Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zutritt, durchsuchten das Geschäft und scheiterten schließlich an einem Tresor. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 3.40 Uhr am Sonntagmorgen machten sich Einbrecher an einer Firma in der Rötelstraße zu schaffen. Die Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Auch in ein Kino in der Benefizgasse brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag ein. Zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Sonntagvormittag drangen die Einbrecher gewaltsam über die alte Eingangstür des Kinos in das Gebäude ein, durchsuchten Teile der Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop. Am frühen Sonntagmorgen wurde außerdem ein Bowlingcenter am Deutschordensplatz zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 1.45 Uhr und 8.30 Uhr drangen Unbekannte in die Bowlinghalle ein und öffneten gewaltsam mehrere Spielautomaten, durchsuchten Schränke und verschwanden schließlich mit Beute im Wert von über 1.000 Euro. Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen brachen unbekannte Personen in ein Fitnessstudio in der Heidelberger Straße ein. Die Täter gelangten über den Haupteingang ins Innere und entwendeten eine Geldkassette. Zeugen, die am Wochenende rund um die verschiedenen Tatorte verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.

Auenstein: Zeuge nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht Ende November überholte ein Autofahrer in Auenstein eine Fahrradfahrerin so knapp, dass es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Am Freitag, den 29. November, radelte die Frau gegen 13.20 Uhr die Hauptstraße entlang in Richtung der Ortsmitte, als sie von einem grauen Audi mit Ludwigsburger Kennzeichen in einer uneinsichtigen Rechtskurve überholt wurde. Da zeitgleich ein anderes Fahrzeug entgegenkam, lenkte der Audi-Fahrer sein Auto nach rechts, so dass er beinahe mit der Fahrtradfahrerin kollidiert wäre. Im Anschluss fuhr der Unbekannte in Richtung Ortsmitte davon. Die Polizei bittet nun den entgegenkommenden Autofahrer, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Möckmühl: Alkoholisiert mit Fahrzeug überschlagen Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke überschlug sich am frühen Samstagmorgen bei Möckmühl ein 25-Jähriger mit seinem Peugeot. Der junge Mann war gegen 2.30 Uhr auf der Landesstraße 1095 von Möckmühl in Richtung Züttlingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Peugeot kollidierte zunächst mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Stillstand kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann einen Atemalkoholwert von knapp einem Promille aufwies. Er wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen und zur Abgabe einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. am Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Seinen Führerschein konnte der Mann nicht abgeben, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Hardthausen am Kocher-Lampoldshausen: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht Unbekannte brachen am vergangenen Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Lampoldshausen ein. Zwischen 10.30 Uhr am Vormittag und 21.30 Uhr am Abend öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Schönbrunnenweg und gelangten so ins Innere. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine kleine Menge Bargeld. Der am Haus entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Untergruppenbach-Donnbronn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach einem Einbruch am Samstag in Donnbronn nach Zeugen. Zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr betraten der oder die Täter das Grundstück in der Bubenhalde und gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere. Vermutlich weil ein akustischer Alarm auslöste, flüchteten der oder die Einbrecher ohne Diebesgut. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

