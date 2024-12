Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Illegale Müllentsorgung, Mehrere Einbrüche und eine Spontanversammlung

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Illegale Müllentsorgung, Mehrere Einbrüche und eine Spontanversammlung

Tauberbischofsheim: Bürger deckt Trunkenheitsfahrt auf Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei über den Notruf mit, dass eine Person auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld in Fahrtrichtung Stuttgart mehrere Fahrstreifen benötigte und in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte die Opel-Fahrerin daraufhin an ihrer Wohnanschrift im Main-Tauber-Kreis einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurden bei der 60-Jährigen erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Da die Durchführung eines Atemalkoholtests aufgrund der Alkoholisierung scheiterte, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wittighausen: Illegale Müllentsorgung - Zeugenaufruf Im Zeitraum von Sonntag, den 1. Dezember bis Freitag, den 6. Dezember, wurden durch unbekannte Täter mehrere Kilo Bratwürste, ganze Stücke eines Hausschweines sowie Speiseeis und Fischprodukte im Waldgebiet südwestlich vom Hof Lilach in Wittighausen und östlich der Kreisstraße 2882 entsorgt. Die rohen Schweineteile können im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest die heimischen Haus- und Wildschweinpopulationen gefährden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen die Angaben zum bislang unbekannten "Entsorger" machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim-Bestenheid: Einbruch in Gaststätte Zwischen Freitagabend 20.50 Uhr und Samstagnachmittag 15 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Breslauer Straße in Wertheim-Bestenheid eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchwühlte die gesamte Räumlichkeit. Insgesamt wurden Werkzeuge und eine Wildkamera im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Hinweise zur Tat oder dem Täter werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Creglingen: Mehrere Einbrüche in Firmen - Wer hat etwas gesehen Vergangenes Wochenende wurde in Creglingen in mehreren Firmen eingebrochen. Der erste Einbruch fand im Zeitraum von Freitag, 18.40 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, in der Bad Mergentheimer Straße statt. Der unbekannte Täter hebelte ein Seitenfenster im hinteren Bereich des Firmengeländes auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Entwendet wurde lediglich eine geringe Menge Bargeld. In der Walter-Wirthein-Straße wurde in der Nacht von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmorgen, 7 Uhr, eingebrochen. Der unbekannte Täter brach einen Schlüsseltresor auf und verschaffte sich somit Zugang zum Gebäude und weiteren Tresoren. Es wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Sonntagmorgen, 11.15 Uhr, wurde in der Industriestraße noch ein drittes Mal in eine Firma in Creglingen eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Seitenfensters Zugang zum Gebäude. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Hinweise zu den verschiedenen Vorfällen nimmt der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 entgegen.

Niederstetten: Einbruch in Firma

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, in der Bass-Straße in Niederstetten gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde hierbei nichts entwendet. Wer am Wochenende rund um die Bass-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Igersheim: Einbruch in Gartenhütte

In der Hermann-von-Mittnacht-Straße in Igersheim wurde am vergangenen Wochenende von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, gegen 18 Uhr, die Tür eines Gartenhüttchens durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus der leerstehenden Hütte wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Spontane Versammlung "Freiheit für Syrien" Am Sonntag, in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr, versammelten sich circa 200 Personen syrischer Herkunft auf dem Ledermarkt neben dem Marktplatz in Bad Mergentheim. Die Teilnehmer feierten tanzend mit Sprechchören den politischen Umsturz in Syrien und schwenkten hierbei mehrere syrische Flaggen. Die Versammlung verlief durchweg friedlich. Der Verlauf des in unmittelbarer Nähe stattfindenden Weihnachtsmarktes wurde hierdurch nicht gestört.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell