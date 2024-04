POL-MFR: (382) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (31.03.2024) bis Dienstag (05.04.2024) sprühten Unbekannte in den Fürther Stadtteilen Unterfarrnbach und Hardhöhe mehrere Graffiti mit Fußballbezug. Die Polizei Fürth bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter sprühten im oben genannten Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr drei Graffiti mit Fußballbezug in grüner und weißer Farbe an ein Mehrfamilienhaus in der ...

