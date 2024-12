Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Vollsperrung nach Unfall

Heilbronn (ots)

A6/Bretzfeld: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr befuhr ein Audi Fahrer die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Bei Bretzfeld krachte der 27-Jährige auf dem linken Fahrstreifen ungebremst in einen Mercedes Sprinter. Dieser wurde durch den Aufprall nach rechts abgelenkt und kollidierte dem auf der rechten Spur fahrenden LKW. Durch den Unfall entstand an dem Audi sowie dem Mercedes Sprinter ein Totalschaden. Aufgrund des Frontschadens des Audis lief Öl auf dem Standstreifen und der rechten Fahrspur aus. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Außer dem 39-Jährigen Fahrer des Sprinters, welcher leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, verletzte sich niemand. Die Fahrbahn musste aufgrund von Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell