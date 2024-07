Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Höchst i. Odenwawld; Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Höchst i. Odenwald (ots)

Am Donnerstag (25.07.) Uhr kam es gegen 12:00 Uhr in der Breslauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der dort auf dem Grundstück Nr. 34 für kurze Zeit abgestellte Honda einer 68-jährigen Umstädterin wies bei Inaugenscheinnahme diverse Kratzer mit schwarzer Fremdfarbe an der rechten hinteren Stoßstange auf. Der/die mutmaßliche Verursacher/in entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 2.000,- EUR. Die Polizei in Höchst erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06163 / 941-0. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Paketzusteller handeln könnte.

