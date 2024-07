POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) - Am Freitag (26.07.) wurde zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Staatsstraße in Rimbach von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen. Beschädigt wurde hierbei ein silberner Ford am Außenspiegel auf der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro. ...

mehr