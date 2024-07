POL-DA: Pfungstadt: Hochwertiges Pedelec sichergestellt / Wer erkennt sein Fahrrad?

Rüsselsheim (ots) - In zwei Wohnhäuser in der Taunusstraße und in der Buchenstraße drang ein Mann am Donnerstagnachmittag (25.07.), gegen 16.00 Uhr, über die Terrassentüren ein. Er traf dabei jeweils auf Bewohnerinnen der Häuser. In der Tannenstraße flüchtete er anschließend mit 30 Euro Bargeld, in der Buchenstraße ohne Beute vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Ordnungshüter ...

