Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall an Ampel

B90/ Bad Lobenstein-Walldorf (ots)

Am Dienstagvormittag kam es durch ein Missverständnis zu einem Unfall an einer Ampel auf der Bundesstraße 90. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem LKW die Strecke von Bad Lobenstein kommend in Richtung Walldorf entlang. Sowohl der Fahrer als auch ein dahinter befindlicher PKW fuhren dann an einem haltenden LKW vorbei. In dem Moment bemerkte der 33-Jährige, dass der haltende LKW an einer Ampel stand und wartete. Um das missverständliche Vorbeifahren rückgängig zu machen, legte der 33-Jährige den Rückwärtsgang ein. In dem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter befindlichen PKW. Durch die Kollision war der betroffene Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 53-jährige Insasse wurde glücklicherweise nicht verletzt.

