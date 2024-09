Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellereinbruch: Pedelec gestohlen

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

In den zurückliegenden Tagen wurde ein Pedelec aus einem Fahrradkeller "Am Lerchenbühl" Nr.32 gestohlen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Eigentümer hatte das Rad mit einem Seilschloss an einem Heizungsrohr angeschlossen. Dennoch wurde es durch eine bislang unbekannte Person mitsamt Schloss gestohlen. Es handelte sich um ein rotes Rad der Marke Giant im Wert von mehreren tausend Euro. Auf welche Art und Weise der/ die Unbekannten in den Keller bzw. ins Hausinnere gelangten, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0230178 entgegen.

