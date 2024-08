Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte bringen Falschgeld in Umlauf - Wer erkennt die Täter?

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Mühlhausen (ots)

In der Absicht Falschgeld in den Umlauf zu bringen betraten am 10. Februar 2024 fünf Personen eine Spielhalle in der Ammerschen Landstraße. Gegen 18.30 Uhr traten drei Personen aus der Gruppe in der Absicht an den Tresenbereich heran, um bei einer Mitarbeiterin Banknoten in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Hierbei stellte die Frau fest, dass durch die beiden männlichen und eine weibliche Person mindestens ein Falsifikat übergeben wurde. Als dieses aufgrund der Feststellung der Mitarbeiterin abgelehnt wurde, verzichteten die Unbekannten auf die Rückgabe des Falschgeldes und entfernten sich gegen 19.18 Uhr aus der Lokalität.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- 2x männliche Person - 3x weibliche Person - scheinbares Alter aller Personen zwischen 20 und 30 Jahren - südosteuropäischer Phänotyp (ggf. rumänisch) - Nutzung schwarzer BMW (Limousine 3er- oder 5er-Reihe)

Nach bisherigen Ermittlungen konnten die fünf Täter nicht bekannt gemacht werden. Nunmehr wendet sich die Kriminalpolizei Mühlhausen an die Bevölkerung, um Hinweise zu der Identität der Täter und Täterinnen zu erlangen. Wer erkennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu den Personalien machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0038176

Anmerkung: Zum Aufrufen der Bilder wird eine Verlinkung zu diesem Presseartikel empfohlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell