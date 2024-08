Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Farbe beschmiert

Bad Langensalza (ots)

Ein Autofahrer beklagte am Mittwochnachmittag eine großflächige Beschädigung an seinem Auto, das in Bad Langensalza in der Gutenbergstraße parkte. Ein noch unbekannter Täter brachte blaue Farbe auf der Windschutzscheibe und der Fahrerseite auf. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zum Täter und der Motivation einer solchen Tat ermittelt die Polizeistation Bad Langensalza.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0203600

