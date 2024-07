POL Schwaben Nord: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am vergangenen Freitag (26.07.2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Handtasche einer 80-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße. Zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr lenkte der unbekannte Täter die 80-Jährige durch ein Gespräch ab und entwendete ihren Geldbeutel samt Inhalt aus ihrer Handtasche. Es entstand ein Beuteschaden im ...

