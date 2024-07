Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Handtasche

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am vergangenen Freitag (26.07.2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Handtasche einer 80-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße.

Zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr lenkte der unbekannte Täter die 80-Jährige durch ein Gespräch ab und entwendete ihren Geldbeutel samt Inhalt aus ihrer Handtasche. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Lassen Sie Ihre Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

Mehr Infos zum Thema finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell