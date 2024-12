Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach-Neckarelz - Einbruch in Einfamilienhaus

Wie erst gestern bekannt wurde drangen unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag bis Montag noch in ein weiteres Haus in Pfalzburgstraße in Mosbach-Neckarelz ein. Durch das Herausbrechen mehrerer Zaunelemente kamen die Täter auf das Grundstück. Mit einem Werkzeug wurde anschließend das Küchenfenster des Einfamilienhauses eingeschlagen. Was konkret gestohlen wurde ist bislang noch unklar. Der Schaden an Zaun und Fenster beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090 zu melden.

