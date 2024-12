Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Garagenbrand / Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr, bemerkte der 39-jährige Hauseigentümer in Creglingen, Schmerbach 112, Feuer in der Garage, nachdem zuvor der Rauchmelder ausgelöst hatte. Das Feuer breitete sich in der Folge auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Die vierköpfige Familie konnte unverletzt das Haus verlassen. Nach derzeitiger Schätzung beläuft sich der Schaden am Gebäude auf mind. 200.000 EUR. Aufgrund des Brandschadens ist das Gebäude unbewohnbar. An dem vor der Garage abgestellten Pkw entstand ein Hitzeschaden in unbekannter Höhe. Neben der Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte wie Feuerwehr und DRK vor Ort. Eine Brandwache musste bis Mitternacht eingerichtet werden. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell