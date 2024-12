Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Wohnungseinbrüche, getötetes Schaf, Geschwindigkeitsüberschreitung

Heilbronn (ots)

Kühlsheim: Wohnungseinbruch

Am Montag, zwischen 10.30 Uhr und 19.15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Königsgrund in Kühlsheim. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entwendete der Täter lediglich Modeschmuck von geringem Wert. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Wohnungseinbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Mörikeweg in Lauda-Königshofen gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Der Einbruch ereignete sich am Montag zwischen 13 Uhr und 21.15 Uhr. Dabei wurde das gesamte Haus durchsucht und Bargeld sowie Schmuck im hohen dreistelligen Bereich entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 mitzuteilen.

Löffelstelzen: Totes Schaf mit Stichverletzung - Wer hat etwas gesehen? Am Freitag fand eine Zeugin auf einer Weide in Löffelstelzen ein totes Schaf mit einer Stichverletzung. Ein Unbekannter überstieg vermutlich zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, den Zaun und verschaffte sich somit unbefugten Zutritt zur Weide. Diese befindet sich in der Verlängerung des Steinertswegs, etwa einen Kilometer außerhalb von Löffelstelzen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Mit 41 km/h zu schnell unterwegs Mit 41 km/h zu viel auf dem Tacho wurde ein VW-Fahrer in einem Einmündungsbereich von der Polizei gemessen. Der 53-Jährige war gegen 11.15 Uhr auf der Kreisstraße 282 in Richtung Böttigheim unterwegs und missachtete die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an der Einmündung. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell