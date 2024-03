Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann in Nordenham durch Stich schwer verletzt +++ Erneuter Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 07. März 2024, gegen 22:30 Uhr, wurde in Nordenham, im Bereich der Straße "An der Gate", ein 43-jähriger Mann durch einen Stich schwer verletzt.

Die Polizei wiederholt den Zeugenaufruf und richtet diesen an alle Personen, die sich am Donnerstag, 07. März 2024, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr, im Bereich der Straßen "An der Gate" und Jahnstraße, sowie im Bereich der Fußwege vom Marktplatz in Richtung Jahnstraße bzw. von der Stadtbücherei in Richtung Gymnasium, aufgehalten haben. Gesucht werden somit auch Personen, die keine unmittelbaren Tatzeugen sind.

Sie werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 bei der Polizei zu melden.

+++ Pressemitteilung von Freitag, 08. März 2024 +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5730631

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell