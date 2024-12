Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahren unter Drogeneinfluss, Sachbeschädigung und Einbruchsveruch

Heilbronn (ots)

Dörzbach: 33-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Stachenhäuser Straße in Dörzbach wurde am Dienstagabend ein 33-jähriger Autofahrer angehalten. Da während der Kontrolle deutliche Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden konnten, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da der 33-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben.

Bretzfeld-Schwabbach: Einbruchsversuch und Sachbeschädigung - Wer hat etwas gesehen?

In der Brunnenstraße in Schwabbach kam es in der Nacht auf Sonntag zu mehreren Vorfällen, die vermutlich auf dieselben Täter zurückzuführen sind. Zunächst wurde ein geparkter VW-Transporter mit blauer Straßenkreide beschmiert, wodurch Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite entstanden. In der Nähe wurden weitere Kreidespuren gefunden, darunter eine Wellenlinie und das Wort "Albanel", das auf einer Hofeinfahrt geschrieben stand. Gegen 0.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in das Kellergeschoss eines Wohnhauses, ebenfalls in der Brunnenstraße, einzudringen. Sie entfernten Schrauben an einer gesicherten Tür, konnten das Gebäude jedoch nicht betreten. Einer der Täter wurde von einer Überwachungskamera erfasst. Er wird auf 16 bis 20 Jahre geschätzt, hat dunkelblonde Haare und trug ein schwarzes Muskelshirt, Jeans und weiße Schuhe. Die Täter unterhielten sich in deutscher Sprache. Die Polizei Künzelsau vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

