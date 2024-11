Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Kommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Bereits am Dienstag (26.11.2024) ereignete sich gegen 07:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in der Debstedter Straße, Ecke Lankenweg. Ein 61-jähriger war mit seinem Opel Corsa zunächst auf den vor der dortigen Lichtzeichanlage wartenden VW T-Roc einer 27-jährigen aufgefahren. Der Unfallverursacher bog dann in den Lankenweg ab. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer Mercedes E-Klasse, welche von einem 32-jährigen gelenkt wurde. Beim Versuch auf dem Gehweg zu halten kollidierte der Opel schließlich noch mit einem Honda Civic einer 48-jährigen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten, allesamt aus Geestland, unverletzt. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf 19.000 Euro geschätzt. Unfallursächlich waren akute gesundheitliche Probleme des Unfallfahrers. Dieser wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich der Mann trotz Einschränkungen ans Steuer gesetzt hatte wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Mittwoch (27.11.2024) kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der bislang unbekannte Verursacher war auf der Hafenstraße (L120) aus Debstedt kommend in Richtung Drangstedt unterwegs und geriet hierbei aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einer leichten Kollision mit einem Lieferwagen der Marke Toyota (Kennzeichen aus WHV), welcher von einem 47-jährigen Bremerhavener gelenkt wurde. Der Schaden am Toyota wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

Gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der BAB27, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, in Höhe der Anschlussstelle Debstedt. Eine 21-jährige aus dem Landkreis Stade war aus Unachtsamtkeit mit ihrem Opel Astra auf den vorausfahrenden VW Polo einer 40-jährigen Bremerhavenerin aufgefahren, welche verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Unfall wurde die Polofahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Gegen 17:00 Uhr kam es zu einem weiteren Auffahrunfall auf der BAB27. Dieser ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Walsrode, in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde. Ein 19-jähriger aus Bremerhaven hatte zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Pkw bremste. Er fuhr mit seinem VW Golf auf die Mercedes E-Klasse auf. Dessen Fahrer, ein 62-jähriger aus Brake, wurde hierbei leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 1.750 Euro

