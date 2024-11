POL-CUX: LKW Fahrer rangiert beim Fähranleger Sandstedt und gerät über die Anlegerkante - Feuerwehrmann kann mit seinem Traktor den LKW vor auflaufender Flut in Sicherheit bringen - keine Schäden

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Sandstedt. Zu einem kuriosen Einsatz kam es am gestrigen Dienstagnachmittag (26.11.2024) gegen 17:20 Uhr am Fähranleger in Sandstedt. Ein 63-jähriger LKW-Fahrer fuhr dort zunächst auf die Fähre auf und bemerkte jedoch, dass er sich verfahren hatte. Beim Zurückrangieren von der Fähre geriet sein LKW über die Anlegerkante, sodass das Gespann ins Wasser zu stürzen drohte. Bei auflaufender Flut schnappte sich ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Sandstedt kurzerhand seinen Traktor und konnte den LKW samt Fahrer in Sicherheit ziehen.

Der Mann hatte somit Glück im Unglück. Weiter entstanden weder am Anleger noch am LKW Sachschäden. Der Mann kam mit dem Schock davon.

