Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt/Gefährliche Körperverletzung von Samstag Nacht in Cuxhaven - nach neuer juristischer Bewertung befinden sich zwei Personen in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Wie berichtet kam es in der Nacht zum vergangenen Samstag (23.11.2024) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Wohnung in der Lehfeldstraße in Cuxhaven.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5915313

Nach weiteren Ermittlungen konnte eine neue juristische Bewertung vorgenommen werden. Daraufhin wurden durch die Staatsanwaltschaft Stade zwei Untersuchungshaftbefehle gegen den 19-jährigen Cuxhavener sowie den 21-jährigen Cuxhavener beantragt und durch das Amtsgericht Cuxhaven erlassen. Die beiden Haftbefehle wurden gestern Nachmittag und heute Morgen vollstreckt. Beide Personen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell