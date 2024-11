Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Weiteres Update zum Delikt in Cuxhaven - Ermittlungen werden nun wegen gefährlicher Körperverletzungen geführt - alle Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Cuxhaven. Wie berichtet kam es in der Nacht zum heutigen Samstag gegen 01:00 Uhr in einer Wohnung in der Lehfeldstraße in Cuxhaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Stand geriet hierbei ein 22-jähriger Cuxhavener mit mehreren weiteren Personen in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde er durch einen 19-jährigen Cuxhavener mit einem Messer schwer verletzt. Des Weiteren hatten weitere Personen auf ihn eingeschlagen. Das Opfer erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Drei tatverdächtige Männer, 18, 20 und 21 Jahre alt, ebenfalls alle aus Cuxhaven, konnten noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Der 19-jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber am frühen Nachmittag in Cuxhaven vorläufig festgenommen werden.

Über den gesamten Tag folgten intensive Ermittlungen zu dem Auslöser der Auseinandersetzung, den genauen Tatumständen und den Tatbeteiligungen der vorläufig festgenommen Personen. Zu den genauen Inhalten können aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Diese Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stade als Herrin des Verfahrens ergaben jedoch, dass es aus juristischer Sicht einen so genannten Rücktritt vom Versuch gab und das Delikt damit als Gefährliche Körperverletzung und nicht mehr als versuchter Totschlag eingeordnet wird.

Alle tatverdächtigen Personen wurden daher aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

