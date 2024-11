Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im gesamten Landkreis - Mehrere Personen verletzt - Zeugenaufruf bei einem Unfall auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Freitag (22.11.2024) kam es im gesamten Landkreis und auf der BAB27 zu mehreren Verkehrsunfällen, bei welchen eine Person schwer und fünf weitere Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 04:50 Uhr geriet ein 42-jähriger Mann mit seinem PKW auf der Bundesstraße im Bereich des Nordholzer Kreisels beim Beschleunigen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt, sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen 11:30 Uhr missachtete ein 42-jähriger Mann aus Loxstedt mit seinem PKW die Vorfahrt einer 61-jährigen Frau aus Loxstedt. Er befuhr hierbei die Straße Am Langenroth, die Frau die Stettiner Straße. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt.

Gegen 11:50 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus Cadenberge mit ihrem PKW auf den PKW einer 47-jährigen Cadenbergerin auf, als diese im Bereich der Elsa-Brandström-Straße in Hemmoor verkehrbedingt warten musste. Die 43-jährige Frau wurde durch diesen Unfall leicht verletzt.

Ebenfalls gegen 11:50 Uhr kam es in Oberndorf in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Auch hier handelte es sich um einen Auffahrunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Oberndorf musste mit seinem PKW verkehrsbedingt bremsen. Eine 27-jährige Oberndorferin übersah dies aus bislang unbekannter Ursache und fuhr auf. Der Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, die Frau wurde leicht verletzt. Beide wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Gegen 19:15 Uhr befuhr eine 25-jährige Bremerhavenerin mit ihrem PKW Toyota Yaris die BAB27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt wurde die Frau von einem unbekannten Fahrzeug überholt. Dieses Fahrzeug scherte so nah vor der Bremerhavenerin ein, dass Sie stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen zu verhindern. Hierdurch verlor die Bremerhavenerin jedoch die Kontrolle über ihren PKW und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der PKW wurde erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu dem genauen Unfallhergang oder dem überholenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

