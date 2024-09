POL-PDNR: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer schwer verletzt

Neuwied (ots) - Am frühen Freitagmorgen, zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es am Schlossplatz in Engers zu einer Sachbeschädigung. Dort aufgestellte Schirmständer wurden durch eine unbekannte Person mit Bauschaum gefüllt und somit beschädigt, sowie unbrauchbar gemacht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0, ...

