Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchtes Tötungsdelikt in Cuxhaven - Opfer mittels Messer verletzt, jedoch nicht in Lebensgefahr - Drei Personen vorläufig festgenommen- Fahndung nach einem weiteren Tatverdächtigen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Samstag (23.11.2024) kam es gegen 01:00 Uhr in einer Wohnung in der Lehfeldstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde hierbei ein 22-jähriger Cuxhavener im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Des Weiteren sollen weitere Personen auf ihn eingeschlagen haben.

Das Opfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Nach einer vierten beteiligten Person, einem 19-jährigen Cuxhavener, wird derzeit mit Hochdruck gefahndet. Der genaue Tatablauf und die Beteiligung aller Personen werden derzeit ermittelt, sodass hier derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar und wird ebenfalls ermittelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich um eine Tat im persönlichen Umfeld. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass eine Gefahr für weitere Unbeteiligte besteht.

