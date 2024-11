Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Jugendliche entwendet Stute aus Reitstall + Von Fahrbahn abgekommen + Verkehrsunfallflucht u.a.

Cuxhaven (ots)

Jugendliche entwendet Stute aus Reitstall

Loxstedt. Am Mittwoch wurde der Polizei Schiffdorf gegen 15.45 Uhr die Entwendung einer Hannoveraner Stute aus einem Reitstall in Loxstedt gemeldet. Nachdem sich der Sachverhalt in den sozialen Netzen rasant verbreitete, stellten aufmerksame Zeugen das Pferd mit einer 15-Jährigen fest, als diese durch den Ortsteil Nesse spazierten. Die Stute konnte durch die Besitzerin wieder übernommen und in den Stall in Loxstedt geführt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die Pferdediebin ein. Sie erhielt ein Hausverbot für die Reitanlage.

+++++++++++++++++++++++++++++

Pkw nicht versichert

Sellstedt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Beamte der Schiffdorfer Polizei einen Pkw der Marke Chevrolet. Die 40-jährige Fahrzeugführerin hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten sie fest, dass der Versicherungsschutz seit mehreren Monaten erloschen war. Des Weiteren war die Profiltiefe eines vorderen Reifens unter der vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm. Die Kennzeichen des Chevrolets wurden entsiegelt. Die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug folglich untersagt. Die Frau muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.

+++++++++++++++++++++++++++++

Mit ungültiger Fahrerlaubnis unterwegs

Gestenseht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Beamte der Schiffdorfer Polizei einen Pkw der Marke VW. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 37-jährige Schiffdorfer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Er zeigte eine türkische Fahrerlaubnis vor. Diese hätte er spätestens nach sechs Monaten umschreiben lassen müssen. Da der Mann aber bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnt und dieses nicht gemacht hat, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

+++++++++++++++++++++++++++++

Von Fahrbahn abgekommen

Wanna. Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr kam eine 48-jährige Frau mit ihrem Fiat Punto auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte sie mit ihrem Fahrzeug zunächst seitlich einen Baum, fuhr im Anschluss über einen Leitpfosten und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

+++++++++++++++++++++++++++++

Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven. Am Mittwoch gegen 13.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Grodener Mühlenweg. Ein 33-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihm ein bislang Unbekannter mit einem Pkw die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Die Polizei in Cuxhaven erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

