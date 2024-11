Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut Verkehrsunfälle bei Straßenglätte auf der BAB27 im Bereich Nordholz - vier leicht verletzte Personen und über 50.000 Euro Sachschaden

Cuxhaven (ots)

BAB27/Wurster Nordseeküste. Am Montag (18.11.2024) kam es auf der BAB27 zu mehreren Verkehrsunfällen, welche im Zusammenhang mit Straßenglätte stehen.

Gegen 13 Uhr kam ein VW Tiguan zwischen Neuenwalde und Nordholz ins Schleudern und kollidierte mit dem vorausfahrenden Mercedes. Beide PKW waren noch fahrbereit.

Kurz darauf kam es zu einem weiteren Unfall zwischen Neuenwalde und Nordholz, wo eine 31-jährige Cuxhavenerin mit ihrem Hyundai ins Schleudern kam und mit einem LKW kollidierte und auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen kam. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Gegen 16:20 Uhr kam es auf Höhe der AS Nordholz eine 24-jährige Cuxhavenerin alleinbeteiligt ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke mit ihrem Hyundai. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Ebenfalls gegen 16:20 Uhr geriet ein 21-jähriger Cuxhavener mit seinem VW Golf ebenfalls auf Höhe der AS Nordholz ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier gelangte der PKW in den dortigen Grünstreifen. Ein weiterer PKW, VW Tiguan, mit zwei Personen besetzt, hielt auf dem Seitenstreifen an, um dem Verunfallten zu helfen. Ein weiterer PKW, ein VW Polo, kam auf der Hagelglatten Fahrbahn ebenfalls ins Rutschen und kollidierte mit dem stehenden Tiguan auf dem Seitenstreifen. Alle drei Fahrzeuginsassen der beiden PKW wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 18:45 Uhr kam ein PKW Skoda Oktavia auf Höhe der AS Nordholz in Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort landete er im wasserlosen Graben am rechten Fahrbahnrand. Der 32-jährige aus der Wurster Nordseeküste wurde hierbei leicht verletzt.

Die Schadenshöhe der Verkehrsunfälle beträgt insgesamt über 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell