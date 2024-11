Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: In Betriebsräume eingebrochen + Taschendiebe erlangten Geldbörsen + Bei Einbruch gestört worden + Diverse Schockanrufe u.a.

Cuxhaven (ots)

Unbekannter Täter entwendete Geldbörse

Loxstedt. Vermutlich beim Verladen des Einkaufs in den Kofferraum entwendete ein bislang noch Unbekannter am 13.11.2024 gegen 11.30 Uhr die Geldbörse einer 76-jährigen Dame aus Loxstedt. Die Polizei in Schiffdorf erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Taschendiebe erlangten Geldbörsen

Hemmoor. Am Montagmittag waren Taschendiebe in einem Verbrauchermarkt in der Otto-Peschel-Straße unterwegs. Eine 85-jährige Dame aus Osten ließ ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen. Hieraus entwendeten bislang Unbekannte die Geldbörse der Frau. Die Polizei in Hemmoor erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04771/6070. Eine weitere Tat ereignete sich am Montagmittag in einem Supermarkt in der Schumacherstraße in Cadenberge. Hierbei wurde eine 79-Jährige bestohlen. Die Polizei in Cadenberge ist unter der Telefonnummer: 04777/800630 erreichbar.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Gerade im Gedränge sollten Kunden besonders auf Ihre Wertsachen achten. Die Polizei gibt Ihnen deshalb folgende Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius unterschreiten.

- Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie auch wirklich benötigen.

- Tragen Sie Wertsachen, wie Geldbörsen und Handys, in verschlossenen Innentaschen.

- Achten Sie auch auf andere Menschen und machen Sie diese auf außer Acht gelassene Wertgegenstände aufmerksam.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schiffsschraube entwendet

Cuxhaven. Durch den Inhaber eines Restaurants in der Neufelder Straße wurde festgestellt, dass bislang Unbekannte aus dem Gartenbereichs der Lokalität die Schiffsschraube vom Betonpfeiler entwendeten. Hierfür mussten sie die Sicherung der Schiffsschraube durchtrennen. Der genaue Tatzeitraum kann momentan nicht eingegrenzt werden. Hinweise zum Verbleib des Gegenstandes und zur Tat, nimmt die Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer: 04721/573-0 entgegen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

In Betriebsräume eingebrochen

Wingst. In dem Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen, verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt zum Betriebshof eines Zoos. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen noch. Die Sachschadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei in Hemmoor erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04771/6070.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bei Einbruch gestört worden

Schiffdorf. Am Montag, gegen 21.55 Uhr, wollten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wehdener Straße einbrechen. Eine Scheibe ging hierbei zu Bruch. Eine Nachbarin verließ zum selben Zeitpunkt ihr Haus und konnte noch sehen, dass mehrere dunkel bekleidete Personen von ihrem Vorhaben abließen und sich vom Tatort fußläufig entfernten. Die Schiffdorfer Polizei erbittet weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diverse Schockanrufe

Cuxhaven. Im gesamten Landkreis kam es am Montag zu diversen Schockanrufen bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die Täterinnen und Täter nutzten die bekannte Masche, bei der sie behaupten, dass ein nahes Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und forderten die Opfer zur Abwendung einer nun drohenden Gefängnisstrafe, zur Zahlung einer hohen Kaution auf. In den bislang bekanntgewordenen Fällen dieser Taten, ist es zu keinem Schadenseintritt gekommen. Die Polizei informiert: Bei dieser Variante der Schockanrufe nutzen die Täter die fortwährenden Ängste und Sorgen von Eltern, um ihre Kinder aus. Bei einem Schockanruf geben sich die Betrüger Ihnen gegenüber am Telefon als

- enge Verwandte (z. B. Kinder oder Enkelkinder) - Polizeibeamte - Rechtsanwälte, Staatsanwälte oder Richter aus und täuschen eine Notsituation vor.

Sie berichten etwa von einem schlimmen Verkehrsunfall, bei dem eine oder mehrere Personen schwer verletzt oder gar getötet worden seien. Unfallverursacher ist angeblich ein enger Verwandter von Ihnen. Das vermeintliche Familienmitglied meldet sich gelegentlich ebenfalls selbst am Telefon und spielt Ihnen dabei völlig aufgelöst, weinend und kreischend eine Notlage vor. Damit Ihr Angehöriger nicht sofort verhaftet werde, müssten Sie dringend eine Kaution (Bargeld oder auch Wertsachen) an Polizei oder Justiz übergeben. In Deutschland verlangen Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals eine Kaution! Auch die Behandlung von Unfallopfern und Patienten erfolgt immer ohne Vorauszahlung. Um die Glaubwürdigkeit dieser Legende zu untermauern, rufen in einigen Fällen zusätzlich angebliche Polizisten, Staatsanwälte oder Richter bei Ihnen an. Bei einer abweichenden Legende meldet sich ein vermeintlicher Arzt bei Ihnen und berichtet, dass ein Angehöriger von Ihnen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liege. Zur sofortigen Beschaffung eines wichtigen Medikaments, müssten Sie dringend einen hohen Geldbetrag bezahlen. Sollten bei Ihnen im Verlauf solcher Telefonate Zweifel an der jeweiligen Geschichte aufkommen, verstehen es die Täter immer wieder, Sie unter Druck zu setzen. Dabei kommen sowohl vorgespieltes Mitgefühl, manchmal sogar Drohungen zum Einsatz. Oft ist diese Art von Betrugsdelikten mit mehrstündigem, manchmal mehrtägigem Telefonterror verbunden. Ziel der Masche ist es immer, so viel Geld und Wertgegenstände wie möglich zu erbeuten. Die Beute wird schließlich von Mittelsmännern, etwa falschen Polizisten, abgeholt. Die Geldübergabe soll unmittelbar an Ihrer Haustür, oft jedoch an einem neutralen Ort erfolgen. Die Polizei ruft erneut dazu auf, sorgsam auf ihr Vermögen zu achten. Bei solchen Anrufen handelt es sich um Betrug, wo es den Tätern ausschließlich darum geht, sich zu bereichern.

- Lassen Sie sich auf solche Telefonate nicht ein! - Legen Sie auf! - Wenden Sie sich an die Polizei! - Klären auch Sie Freunde und Angehörige über diese gemeine Masche auf, damit Taterfolge verhindert werden!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell