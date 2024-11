POL-CUX: Plötzlicher Hagel führt zu Verkehrsunfällen

Cuxhaven (ots) - Bremerhaven / BAB27 - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 16.11.2024, gegen 12:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen VW Scirocco an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum. Der Fahrer, ein 53-jähriger Bremerhavener, war zuvor auf der BAB27 in Richtung Bremen gefahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt ...

mehr