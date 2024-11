Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

BAB 27/ Geestland - Streit zwischen Autofahrern eskaliert auf der BAB 27 (mit Zeugenaufruf)

Am 16.11.2024, gegen 02:00 Uhr, wurden Kräfte des Polizeikommissariats Geestland auf die Autobahn, BAB27, in Fahrtrichtung Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde entsandt. Ein 21-Jähriger hatte den Notruf gewählt, da er mit seinem silbernen Mercedes von einem roten Nissan eines 57-Jährigen auf der Autobahn ausgebremst wurde. Im Anschluss kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung auf dem Autobahnparkplatz Midlum. Beide Fahrzeugführer stammen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Im Zuge der polizeilichen Aufnahme wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem aufgrund eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung sowie Sachbeschädigung, eröffnet. Der Fahrzeugführer des Mercedes gab an, dass er bei diesem oben beschriebenen Manöver von einem anderen Fahrzeug (vermutlich blauer PKW) überholt worden sei. Die Polizei Geestland bittet insbesondere den Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin dieses PKW oder andere Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt oder der weiteren Auseinandersetzung auf dem Parkplatz Midlum geben können, sich unter Telefon 04743/928-0 zu melden.

