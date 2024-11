Cuxhaven (ots) - Geestland/Elmlohe. Am gestrigen Donnerstag (14.11.2024) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K60, zwischen den Ortschaften Elmlohe-Marschkamp und Bramel. Eine 61-jährige Geestländerin befuhr mit ihrem PKW Opel die K60 in Richtung Bramel und kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte diese mit einem Verkehrszeichen ...

