Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbruch in Studentenwohnheim: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 7. Juli, kam es in Bochum-Querenburg zu einem Wohnungseinbruch. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr in einem Studentenwohnheim der Ruhr-Universität Bochum an der Stiepeler Straße, nahe der Fakultät für Sportwissenschaften. Ein Zeuge (33, aus Bochum) beobachtete, wie drei Personen augenscheinlich aus einem Fenster einer Erdgeschosswohnung herauskletterten und mehrere Elektrogeräte mit sich nahmen. Auf Ansprache des Bochumers sei das Trio in Richtung Gesundheitscampus davongelaufen.

Alle drei Täter seien nach Zeugenangaben "Südländer", um die 20 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank.

Eine Person habe einen Schnurbart und zur Tatzeit ein dunkles Sportshirt, eine Jeans und eine Bauchtasche der Marke "Prada" getragen.

Der zweite Täter habe eine Bauchtasche der Marke "Gucci" getragen; der dritte Täter einen "7-Tage-Bart". Nähere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell