Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Carports in Bockhorn führt zu Wohnhausunbewohnbarkeit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Varel/Bockhorn (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2024, wurde der Polizeidienststelle in Varel gegen 16:50 Uhr ein Brand eines Carports in der Lebensstraße in Bockhorn gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte stand das genannte Carport und ein darin befindlicher Pkw bereits in Vollbrand. Leider konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus nicht verhindert werden. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten ist das Wohnhaus zurzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehren aus Bockhorn/Grabstede, Zetel und Varel waren mit über 60 Kameradinnen und Kameraden vor Ort im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Vorsorglich wurden Rundfunkdurchsagen veranlasst, um die Bevölkerung vor den brandtypischen Emissionen zu warnen und mögliche Gefahren zu minimieren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell