Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven / BAB27 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.11.2024, gegen 12:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen VW Scirocco an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum. Der Fahrer, ein 53-jähriger Bremerhavener, war zuvor auf der BAB27 in Richtung Bremen gefahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++++

Geestland / OT Bad Bederkesa - Unfallflucht / Hinweise erbeten

Am 16.11.2024 wurde im Zeitraum zwischen 15:15 und 15:45 Uhr ein geparkter schwarzer Seat Leon beschädigt, welcher auf dem großen Parkplatz der Verbrauchermärkte im Handelspark geparkt war. Als die Geschädigte, eine 39-Jährige aus der Stadt Geestland, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an diesem einen Schaden im hinteren rechten Bereich fest. Die Schadenshöhe wird auf 1000,- Euro geschätzt. Der Verursacher / die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeikommissariat Geestland nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell