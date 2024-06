Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Kontrolle von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen in den Landkreisen Celle und Stade

Lüneburg (ots)

Am Montag, den 10. Juni 2024, kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg in den Landkreisen Celle und Stade den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr.

19 hierfür spezialisierte Polizeibeamtinnen und -beamte haben in beiden Landkreisen 38 Fahrzeuge (jeweils 19 pro Landkreis) "unter die Lupe genommen". Hiervon erfüllten insgesamt 33 (17 in Stade, 16 in Celle) nicht die nötigen Anforderungen zur Teilnahme am Straßenverkehr. Die Beanstandungsquote lag somit bei insgesamt 86 %. In 11 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Gründe hierfür waren neben technischen Mängeln auch festgestellte Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, fehlende Sicherung von Ladungen und nicht vorliegende Betriebserlaubnisse.

Der Fahrer der auf dem Foto im Anhang abgebildeten landwirtschaftlichen Zugmaschine unterließ die Sicherung einer scharfkantigen Walze am Frontanbau. Aufgrund der Gefährlichkeit des Aufbaus die Weiterfahrt unverzüglich untersagt werden. Bei einem kontrollierten Fahrzeuggespann wurde eine selbstgebaute Zugverbindungseinrichtung festgestellt. Auch hier wurde eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr untersagt. Während einer der Kontrollen konnte bei einem Fahrzeugführer ein offener Haftbefehl festgestellt werden. Dieser wurde vor Ort vollstreckt.

Die außerordentlich hohe Beanstandungsquote in beiden Landkreisen zeigt, dass die Fortführung der Schwerpunktkontrollen im Bereich der Land-und Forstwirtschaft unerlässlich ist, um gezielte Aufklärung bei Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern zu betreiben und allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu gewährleisten.

